24 марта 2020
23 марта 2020

Турагентства предложили властям ХМАО план спасения отрасли

© Служба новостей «URA.RU»
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Выдача багажа в Международном аэропорту «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, кольцово, чемоданы, туризм, сумки, путешествия, розыск багажа, утерянный багаж, путешествие
Это поможет сэкономить деньги и путешественникамФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Турфирмы ХМАО просят югорчан не сдавать путевки, а дождаться окончания пандемии коронавируса и отправиться в путешествие позже. О предложении предпринимателей, URA.RU рассказал начальник управления туризма департамента промышленности Югры Дмитрий Савватеев.

«Сегодня провели рабочую встречу с турбизнесом. Туристический бизнес выступил с инициативой, чтобы югорчане, которые заявляются на возмещение части затрат, на возврат путевок, пролонгировали (перенесли — ред.) свои туры на более поздний период. Потому что сейчас есть ограничения по выезду, но ситуация может улучшиться и туристический бизнес просит помощи», — объяснил Савватеев.

Это поможет отрасли пережить кризис и не разориться, а туристам сохранить свои деньги, так как даже если оформить возврат тура, то часть денег себе все равно оставит себе туроператор. Эксперты ассоциации туроператоров (АТОР) также сомневаются в том, что в случае оформления возврата, туристы смогут быстро вернуть деньги. «Подобный прецедент происходит в мире впервые и ждать быстрого возвращения денег не стоит, так как фактически возврат сначала должны произвести поставщики услуг (чаще всего это иностранные компании — ред.), что в новых условиях затруднительно», — пишет сайт АТОР. Таким образом, по рекомендации «Ростуризма», югорчанам предлагается не отменять туры, а переносить их до стабилизации обстановки.

Ранее URA.RU писало о семье Югорчан, застрявших в Азии на время карантина, где им приходится жить в жутких условиях, но им помогли земляки, передавшие большую посылку со всем необходимым.

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© Служба новостей «URA.RU»
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