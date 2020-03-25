Турагентства предложили властям ХМАО план спасения отрасли

Это поможет сэкономить деньги и путешественникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Турфирмы ХМАО просят югорчан не сдавать путевки, а дождаться окончания пандемии коронавируса и отправиться в путешествие позже. О предложении предпринимателей, URA.RU рассказал начальник управления туризма департамента промышленности Югры Дмитрий Савватеев.

«Сегодня провели рабочую встречу с турбизнесом. Туристический бизнес выступил с инициативой, чтобы югорчане, которые заявляются на возмещение части затрат, на возврат путевок, пролонгировали (перенесли — ред.) свои туры на более поздний период. Потому что сейчас есть ограничения по выезду, но ситуация может улучшиться и туристический бизнес просит помощи», — объяснил Савватеев.

Это поможет отрасли пережить кризис и не разориться, а туристам сохранить свои деньги, так как даже если оформить возврат тура, то часть денег себе все равно оставит себе туроператор. Эксперты ассоциации туроператоров (АТОР) также сомневаются в том, что в случае оформления возврата, туристы смогут быстро вернуть деньги. «Подобный прецедент происходит в мире впервые и ждать быстрого возвращения денег не стоит, так как фактически возврат сначала должны произвести поставщики услуг (чаще всего это иностранные компании — ред.), что в новых условиях затруднительно», — пишет сайт АТОР. Таким образом, по рекомендации «Ростуризма», югорчанам предлагается не отменять туры, а переносить их до стабилизации обстановки.

Ранее URA.RU писало о семье Югорчан, застрявших в Азии на время карантина, где им приходится жить в жутких условиях, но им помогли земляки, передавшие большую посылку со всем необходимым.