24 марта 2020
23 марта 2020

В Югре создали новую площадку для информирования жителей о коронавирусе. За разработку отвечает URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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В viber-чате будет аккумулирована вся информация о коронавирусе в ЮгреФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Югре появился новый источник информации о коронавирусе, где будет содержаться вся актуальная информация о ситуации с распространением этой инфекции в регионе. Информационное агентство URA.RU создает viber-чат и telegram-канал «Коронавирус. Югра».

В ХМАО с 21 марта не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом. Но под особым наблюдением эпидемиологов находятся семь человек, у которых не исключено наличие этой инфекции, о чем сообщается на сайте Роспотребнадзора Югры. Лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом. В обоих ситуациях это произошло во время путешествий в Европе. Сейчас пациенты находятся в Сургутской окружной клинической больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Всего на самоизоляции в Югре находится 626 человек, которые вернулись домой из-за рубежа. Снято с медицинского наблюдения 154 человека. Губернатор Югры Наталья Комарова с 18 марта ввела в регионе режим повышенной готовности. В округе на дистанционное обучение переведены учебные заведения, запрещено проведение массовых мероприятий, в которых принимают участие свыше 50 человек. Глава региона также призвала пенсионеров старше 65 лет и детей не выходить без острой необходимости из дома.

«Коронавирус.Югра» в Viber.

«Коронавирус.Югра» в Telegram.

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© Служба новостей «URA.RU»
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