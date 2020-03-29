Психологи рассказали, как справиться с депрессией во время карантина

Врачи считают, что россияне могут начать изрядно выпивать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи рекомендуют россиянам больше общаться по телефону, заниматься домом и самообразованием во время вынужденного недельного карантина из-за пандемии коронавируса. Такие меры, по мнению медиков, могут спасти от депрессии и чрезмерного употребления алкоголя на ее фоне.

«Когда человек работает, занимается спортом, ходит на встречи, это одно дело. Совсем другое, когда этого нет, когда человек понимает, что завтра ему никуда не надо. Да, я полагаю, что в такой ситуации человек может погрузиться в депрессию, начать злоупотреблять алкоголем. Чтобы этого избежать, нужно общаться по телефону, заняться тем, на что раньше не хватало времени. Но для этого нужна мотивация», — поделился мнением с URA.RU главный врач областной наркологической больницы (ОНБ), главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

О том, что вынужденный недельный карантин для жителей России обернется стрессом, говорит и психиатр-нарколог, руководитель Клиники психологической адаптации Алексей Магалиф. «Люди вынуждены не гулять. Нахождение в условиях изоляции — это стрессовая ситуация. Мы не привыкли к такому, давно утратили навыки сами себя развлекать. Конечно, лучше в эти дни занять себя полезными делами. Например, сделать генеральную уборку, почитать книги, поучить английский», — считает доктор.

Ранее психологи заявляли, что у россиян может развиться депрессия из-за непривычного образа жизни в виду недели на карантине. Врачи не исключали, что это приведет к злоупотреблению алкоголем. О росте продаж на алкогольную продукцию уже сообщил ряд поставщиков, передают РИА «Новости».

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. На текущий момент в России заразились 1265 человек. За сутки выявлено 228 новых случаев. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Неделю с 30 марта по 3 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочей. Длинные выходные призваны снизить распространение коронавирусной инфекции в стране.