28 марта 2020
27 марта 2020
26 марта 2020

В ХМАО выявлен новый случай заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО уже пять человек больны коронавирусомФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Югре выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сайт российского Роспотребнадзора.

Диагноз жителя ХМАО, наряду с еще 269 россиянами, оказался лабораторно подтвержден за последние сутки. «По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — сообщает официальный сайт ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в инфекционном отделении Сургутской больницы с коронавирусом лежат четыре человека. Они вернулись из путешествия по Европе и Объединенным Арабским Эмиратам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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