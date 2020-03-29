В ХМАО выявлен новый случай заражения коронавирусом

В Югре выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сайт российского Роспотребнадзора.
Диагноз жителя ХМАО, наряду с еще 269 россиянами, оказался лабораторно подтвержден за последние сутки. «По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — сообщает официальный сайт ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в инфекционном отделении Сургутской больницы с коронавирусом лежат четыре человека. Они вернулись из путешествия по Европе и Объединенным Арабским Эмиратам.
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