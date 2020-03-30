В резиденции челябинского губернатора ввели особые меры безопасности для СМИ

В резиденции губернатора Челябинской области Алексея Текслера ввели меры безопасности для журналистов. Брифинг Текслера 30 марта, на котором глава региона озвучивал свежие данные оперативного штаба по нераспространению коронавируса, показали в онлайн-трансляции на сайте «Первого областного».
При этом на сам брифинг прессу пускали. Пришли 12 человек, вместе со телеоператорами. Журналистам сразу дали указания во время брифинга стоять на расстоянии метра друг от друга.
«Это обязательное требование безопасности», — пояснили URA.RU в пресс-службе губернатора.
На брифинге Текслер сообщил, что в Челябинской области на сегодняшний день подтверждено, по результатам, полученным из лаборатории «Вектор» в Новосибирске, 12 случаев заболевания коронавирусом.
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