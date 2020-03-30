29 марта 2020
28 марта 2020
27 марта 2020

В Перми появился новый список мест, запрещенных для посещения

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Камы и объекты предполагаемые под использование в новом культурном проекте. Пермь, набережная камы, город пермь
Пермская набережная также закрыта для посещения с 28 мартаФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Перми с 31 марта частично закроется для посещения городская эспланада, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Перми. Там пояснили, что из-за распространения коронавируса также будет закрыт экстрим-парк и набережная в Закамске.

«Эспланада будет закрыта на участке от улицы Попова до здания законодательного собрания с 31 марта», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Перми. Также в этот день из-за распространения коронавируса будет закрыт экстрим-парк рядом с железнодорожным вокзалом «Пермь II».

В мэрии рассказали URA.RU, что на набережной Камы в Кировском районе Перми будут демонтированы лавочки. Такое решение принято, поскольку там невозможно полностью ограничить выход людей к воде. Уточняется, что уже сейчас в обозначенных местах находятся полицейские патрули, которые рекомендуют людям отправиться домой на самоизоляцию.

URA.RU рассказывало, что в Перми подтверждено 13 фактов заражения коронавирусом. Один случай заражения произошел непосредственно на территории Прикамья. С 20 марта в регионе начали вводиться ограничения, которые впоследствии неоднократно усиливались.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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