В Перми появился новый список мест, запрещенных для посещения

Пермская набережная также закрыта для посещения с 28 марта Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Перми с 31 марта частично закроется для посещения городская эспланада, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Перми. Там пояснили, что из-за распространения коронавируса также будет закрыт экстрим-парк и набережная в Закамске.

«Эспланада будет закрыта на участке от улицы Попова до здания законодательного собрания с 31 марта», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Перми. Также в этот день из-за распространения коронавируса будет закрыт экстрим-парк рядом с железнодорожным вокзалом «Пермь II».

В мэрии рассказали URA.RU, что на набережной Камы в Кировском районе Перми будут демонтированы лавочки. Такое решение принято, поскольку там невозможно полностью ограничить выход людей к воде. Уточняется, что уже сейчас в обозначенных местах находятся полицейские патрули, которые рекомендуют людям отправиться домой на самоизоляцию.

URA.RU рассказывало, что в Перми подтверждено 13 фактов заражения коронавирусом. Один случай заражения произошел непосредственно на территории Прикамья. С 20 марта в регионе начали вводиться ограничения, которые впоследствии неоднократно усиливались.