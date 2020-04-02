Совладельца строительной компании «Лоджик Девелопмент»» Захара Ивачева, задержанного в Испании по делу о хищении миллионов рублей у дольщиков, будут экстрадировать в ускоренном порядке. Об этом сообщил депутат Госдумы России Андрей Альшевских, ссылаясь на ответ Генпрокуратуры РФ.
«С целью ускорения разрешения вопроса его экстрадиции в Россию Генеральной прокуратурой РФ приняты необходимые меры, 25 марта 2020 года в НЦБ Интерпола МВД России направлено соответствующее поручение, а в Министерство юстиции Королевства Испания — дополнительное ходатайство. За их исполнением установлен контроль», — говорится в документе.
Получить оперативный комментарий от Ивачева на момент публикации не удалось. На звонки корреспондента URA.RU он не ответил, на вопросы в мессенджере предприниматель пока не ответил.
Ивачева обвиняют в хищении 350,9 млн рублей дольщиков и организаций в Арамиле. Его компании вели строительство шести многоквартирных домов, но средства от граждан перечислялись организациям и ИП, не имеющим отношения к строительству. В итоге закончить возведение жилых комплексов взялась группа ТЭН: свердловские власти сейчас подбирают в Екатеринбурге земельные участки, которые организация получит взамен на вложенные средства. Сам Ивачев скрылся от суда в Испании, где его задержали в конце 2019 года.