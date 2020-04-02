Из-за коронавируса на Урале в два раза подешевели цветы

В Екатеринбурге с большим дисконтом стали распродавать цветы. Оптовые компании пытаются таким образом спасти многотысячные доставки из Европы, которые остались на складах после введения на Урале карантина. Сейчас стоимость цветов стала в два раза дешевле.
«Мы сделали заказ две недели назад на 1 млн рублей, к нам пришло 20 000 цветов. После введения карантина все киоски закрылись, они стали не нужны, поэтому сейчас мы продаем цветы по себестоимости, чтобы не выкинуть их через две недели и не понести убытки. Если у розничного магазина это убыток в 30-50 тысяч рублей убытки, то у оптовиков гораздо выше», — рассказал URA.RU оптовик Александр Штернер.
По словам Штернера, все оптовики теперь находятся в аналогичной ситуации, как и розничные магазины, которые были вынуждены закрыться с полными холодильниками цветов. Теперь все стараются распродавать товар через интернет и работать на доставку.
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