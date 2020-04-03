В России не планируют еще раз переносить ЕГЭ из-за коронавируса

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, высшее учебное заведение, студенты, сессия
Первый экзамен для выпускников состоится 8 июняФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Повторный перенос сроков Единого государственного экзамена (ЕГЭ) несмотря на продление нерабочих дней до 30 апреля не планируется. Согласно расписанию, первый экзамен состоится 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На данный момент прорабатывается проект расписания, по которому начало проведения ЕГЭ в этом году предусмотрено 8 июня», — цитирует ведомство РИА «Новости».

Ранее в России из-за пандемии коронавируса перенесли даты ЕГЭ. Экзамен для выпускников 11 класса начнется 8 июня. Девятиклассники будут сдавать экзамены с 9 июня. Также перенесены даты проведения вступительных экзаменов в вузы.

2 апреля президент России Владимир Путин распорядился увеличить нерабочий период из-за коронавируса с сохранением заработной платы до 30 апреля, напоминает «Ридус». Глава государства подчеркнул, что медицинские учреждения, аптеки и супермаркеты будут работать в обычном режиме.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента.

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© Служба новостей «URA.RU»
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