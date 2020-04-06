05 апреля 2020

В России осталось три региона, где нет ни одного зараженного коронавирусом

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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , девушка, медицинская маска, аэропорт игорь курчатов, коронавирус, масочный режим
Больше всего инфицированных в МосквеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Только в трех регионах России нет инфицированных коронавирусом. Нет подтвержденных случаев на Чукотке, Алтае и в Республике Тыва. Список регионов, где зафиксированы больные, пополнился.

«Первые случаи подтверждены в Карелии, Карачаево-Черкесии, на Камчатке. Выявленные инфицированные не выезжали за границу», — сообщает «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

На данный момент в России зафиксировано 5 389 случаев заболевания. Самая напряженная ситуация по-прежнему в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Рост числа зараженных россиян за сутки составил 658 человек, двое погибли.

Ранее врачи назвали единственный действенный способ профилактики коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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