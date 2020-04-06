Имбирь стали раскупать, магазины подняли цены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Цены на лимон и имбирь в магазинах Челябинска выросли в несколько раз. После появления информации, что эти продукты якобы защищают от коронавируса, россияне стали их активно скупать, чем воспользовались торговые сети. Депутат Госдумы Виталий Пашин решил обратиться в Федеральную антимонопольную службу.

«Лимоны по 400 рублей, имбирь — по 2400 рублей за кг. Причем в одной сети новый завоз цитрусовых по 200 рублей, а в другой — аналогичные лимоны уже за 400, — пишет Пашин на своей странице в Facebook. — Товары пользуются спросом у жителей как укрепляющие иммунитет, а этим уже в свою очередь пользуются поставщики и взвинчивают цены. Направлю обращение в ФАС с просьбой провести соответствующие проверки и дать оценку ситуации».

До объявления эпидемии из-за коронавируса, лимоны в магазинах Челябинска стоили до 120 рублей за кг, а имбирь до 600 рублей за кг. О росте цен на лимон, имбирь, а также чеснок уже заявил Росстат. Генпрокуратура РФ 6 апреля направила поручение в ФАС по этому поводу.

«Получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны. ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на указанный вид продукции», — говорится в сообщении ведомства.