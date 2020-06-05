Алексей Вихарев помогает снизить нагрузку на скорую помощь Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чтобы разгрузить экипажи скорой помощи, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев организовал круглосуточную работу трех микроавтобусов с водителями для доставки пациентов с подозрением на коронавирус. Как сообщил на своей странице в Facebook сам депутат, в медицинской среде эти машины в шутку начали называть «такси-короной». В таком режиме микроавтобусы круглосуточно курсируют с 1 июня.

«В основном возим мам с детьми или семьи. Выезжаем на адрес по требованию медперсонала, в сопровождении едет медсестра. Она заходит на адрес, оценивает ситуацию, выводит маму с ребенком, и мы едем в 8-ю детскую больницу. Там их в течение часа обследуют. Если госпитализация не требуется, то увозим обратно. На одну семью с дорогой уходит примерно два часа», — описал порядок работы водитель одной из таких машин.

По его словам, за 12-часовую смену перевозятся до 12 человек. «После каждой поездки машина обрабатывается. Работаем в полном обмундировании, защитном костюме, масках и очках. Костюм полиэтиленовый, в нем после шести часов очень тяжело работать. Я даже не представляю, как в них сутками можно находиться», — отметил водитель.

По последним данным, в Екатеринбурге зафиксировано 4,7 новых случая коронавируса. Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Вихарев добился выделения гордумой дополнительных средств на покупку машин скорой помощи. результате администрация закупила для станции скорой помощи Екатеринбурга 12 новых автомобилей (приобретенных в том числе за счет средств городского бюджета).

Фото: страница Алексея Вихарева в Facebook