Новый глава челябинского района вступит в должность онлайн

Пандемия сказывается на политике в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии коронавируса церемония вступления в должность нового главы Аргаяшского района (Челябинская область) пройдет в интернете. Об этом сообщили URA.RU в администрации муниципалитета.

«10 июня в зале заседаний администрации района состоится торжественная церемония вступления в должность главы Игоря Ишимова. Впервые она пройдет в режиме онлайн в связи с продолжением действия режима повышенной готовности», — пояснили в администрации. Мероприятие будет транслироваться на официальных сайтах района и в соцсетях.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, с начала пандемии в Аргаяшском районе заболели COVID 58 человек. На фоне ситуации в области это существенная цифра.

Предшественник Ишимова Исрафиль Валишин в начале февраля ушел в отставку, получив условный срок за махинации с землей у курортного озера Увильды. Ожидалось, что он оспорит приговор, но экс-чиновник не подал апелляцию. Сам Ишимов три месяца назад пострадал в пьяной драке. По данным источников URA.RU, многие сочли произошедшее провокацией, и на позицию депутатов и областных властей оно никак не повлияло.