В Челябинске открываются авиарейсы на черноморский курорт

Южноуральцев обещают за три часа доставить к теплому морю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из Челябинска с 12 июня можно будет четыре раза в неделю улететь в Анапу. Об открытии нового рейса сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

«В рамках летнего сезона компания „Победа“ открывает маршрут Челябинск — Анапа — Челябинск. Полеты по новому направлению будут выполняться частотой четыре раза в неделю на Boeing 737-800», — пояснили в воздушной гавани.

Из Челябинска лайнеры будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям в 05:50 (прибытие 07:00), а также по понедельникам в 08:10 (прибытие 09:30). Из Анапы в столицу Южного Урала можно будет вернуться по средам, пятницам, воскресеньям в 23:20 (прибытие 04:30); по понедельникам в 01:50 (прибытие 07:00).

Как обещает компания-перевозчик, средний тариф грядущего сезона будет почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. Более подробно с ценами можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Карантин по коронавирусу в Краснодарском крае продлен до 21 июня. Однако, по словам главы региона Вениамина Кондратьева, с 1 июня в регионе порядка 200 санаториев начали принимать постояльцев, с 6 июня в городах и районах открылись парки, скверы, набережные, заработали летние кафе. Постепенно открываются и пляжи — сейчас уже 28 прибрежных территорий доступны для купания.