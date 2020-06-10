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Несмотря на отмену многих ограничений, в России сохранится масочный режим до появления вакцины от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения призывает соблюдать все санитарные предписания, в том числе тщательно мыть руки с мылом, пишет « Национальная служба новостей» .

«Самое главное — соблюдение социальной дистанции. Шансов заразиться на открытом воздухе меньше, однако в случае массового скопления на улице шансы „поймать“ COVID повышаются», — рассказал РИА «Новости» врач кремлевской больницы.

В регионах России постепенно открывают веранды кафе и ресторанов на открытом воздухе. Угроза заражения коронавирусом на летних террасах меньше, но только при условии соблюдения социальной дистанции. Об этом предупредил главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин.

На открытом воздухе меньше шансов заразиться коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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