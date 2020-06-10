09 июня 2020

Как не подхватить COVID-19 на верандах кафе и ресторанов. Рекомендации врача

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Пушкина вечером в будний день. Екатеринбург, летнее кафе
На открытом воздухе меньше шансов заразиться коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В регионах России постепенно открывают веранды кафе и ресторанов на открытом воздухе. Угроза заражения коронавирусом на летних террасах меньше, но только при условии соблюдения социальной дистанции. Об этом предупредил главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин.

«Самое главное — соблюдение социальной дистанции. Шансов заразиться на открытом воздухе меньше, однако в случае массового скопления на улице шансы „поймать“ COVID повышаются», — рассказал РИА «Новости» врач кремлевской больницы.

Несмотря на отмену многих ограничений, в России сохранится масочный режим до появления вакцины от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения призывает соблюдать все санитарные предписания, в том числе тщательно мыть руки с мылом, пишет «Национальная служба новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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