В регионах России постепенно открывают веранды кафе и ресторанов на открытом воздухе. Угроза заражения коронавирусом на летних террасах меньше, но только при условии соблюдения социальной дистанции. Об этом предупредил главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин.
«Самое главное — соблюдение социальной дистанции. Шансов заразиться на открытом воздухе меньше, однако в случае массового скопления на улице шансы „поймать“ COVID повышаются», — рассказал РИА «Новости» врач кремлевской больницы.
Несмотря на отмену многих ограничений, в России сохранится масочный режим до появления вакцины от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения призывает соблюдать все санитарные предписания, в том числе тщательно мыть руки с мылом, пишет «Национальная служба новостей».
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