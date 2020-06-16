В Екатеринбурге пенсионерка отдала аферистам 1,6 млн рублей

Пенсионерка заволновалась лишь тогда, когда у нее перестали просить деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге пенсионерка перечислила аферистам 1,6 млн рублей, ожидая впоследствии получить за это компенсацию за лекарства. Об этом сообщает пресс-группа УМВД по Свердловской области.

«В отдел полиции № 15 обратилась жительница Екатеринбурга 1950 года рождения, заявив, что в результате обмана перевела мошенникам свои сбережения в сумме 1 640 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В ходе проверки выяснилось, что еще 23 марта пенсионерке позвонил с номера с московским кодом (495) мужчина, представившийся сотрудником одного из крупных банков. Поинтересовался, не покупала ли она лекарства через интернет. Женщина призналась, что недавно заказывала через интернет таблетки от сахарного диабета, которые ей не помогли. Тогда незнакомец сослался на некое постановление правительства, по которому женщине положена компенсация 584 тысячи рублей.

При этом аферист сказал, что для получения компенсации надо перечислить 30 тысяч рублей на счет, который он укажет. Пенсионерка перечислила требуемую сумму, а после этого ей стали звонить каждый день с предложением еще отправить денег. Каждый раз пенсионерка перечисляла от 50 до 200 тысяч рублей, только с 6 по 14 мая она перечислила мошенника 486 тысяч рублей. Затем отправила за раз 234 тысячи в счет уплаты «налога», потом 350 тысяч за открытие ячейки на ее имя. В общей сложности пенсионерка перевела аферистам более полутора миллионов рублей. После того, как женщине несколько дней не звонили и не просили деньги, она заволновалась, а еще через несколько дней, поняла, что что-то здесь не так и пошла в полицию.

«По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере», — добавили в УМВД.