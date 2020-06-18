Схигумен Сергий продолжает проповедовать, несмотря на запрет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Союз воинов-казаков России и зарубежья (СКВРиЗ) раскритиковал казаков, которые выступили в поддержку уральского священника схиигумена Сергия (Романова) и встали у ворот Среднеуральского женского монастыря. РПЦ ранее лишила Сергия права проповедовать, но он остался в обители и продолжил деятельность.

«Казак без веры не казак — это жизненная аксиома казачества, его социальное и нравственное кредо. Казаки народ православный, готовый встать на защиту своей Веры. Поэтому казаки с недоверием восприняли информацию <…>, что казачество встало на защиту схигумена Сергия. <…> Казаки регионального отделения СКВРиЗ не принимают никакого участия в событиях, происходящих вокруг Среднеуральского женского монастыря. Мы не согласны с действиями некоторых отдельных личностей и не поддерживаем их», — указано в заявлении Верховного атамана Союза воинов-казаков России и зарубежья Николая Дьяконова (копия есть в распоряжении URA.RU).

Дьяконов — советник Председателя Синодального Комитета по взаимодействию с казачеством, его деятельность отмечена благодарственным письмом президента Владимира Путина, а также письмом руководителя администрации президента РФ «За активную гражданскую позицию и участие в общественно-политической жизни страны», указано на официальном сайте структуры.

От поддержки схиигумена Сергия 17 июня также отреклось Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО). «В известных событиях участвуют отдельные личности из общественных казачьих объединений, не участвующих в реализации государственной политики в отношении российского казачества», — указано в сообщении структуры.