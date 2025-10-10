Свердловчанин погиб при взрыве газа под Алапаевском

В результате взрыва обрушился частный одноэтажный дом
В селе Арамашево в частном доме на улице Советская произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«В результате хлопка произошло обрушение строительных конструкций жилого дома. В ходе разборки строительных конструкций обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.
Пожара при взрыве не было. Причину трагедии устанавливают правоохранители.
