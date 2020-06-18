Генпрокуратура отчитала свердловского замгубернатора

Замгенпрокурора предупредила чиновника из-за угрозы срыва подготовки к отопительному сезону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель генерального прокурора в УрФО Игорь Ткачев сделал предупреждение заместителю губернатора Свердловской области Сергею Швиндту из-за несоблюдения сроков газификации в регионе. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев провел в режиме видеоконференции личный прием граждан. Особое внимание при этом уделялось подготовке к отопительному сезону.

«По обращению представителя Свердловской железной дороги, являющейся заказчиком проектирования и строительства газопровода в Невьянском городском округе, установлено, что органы исполнительной власти региона не принимают достаточных мер для обеспечения газотеплоснабжения территории», — сообщает Генпрокуратура.

Выяснилось, что до сих пор не оформлены необходимые документы, что затягивает процесс прокладывания газопровода. Тем самым возникает угроза, что в срок не удастся пустить отопление в жилые дома и соцобъекты. В целях недопущения срыва начала отопительного сезона, Игорь Ткачев объявил о недопустимости нарушений закона заместителю губернатора Свердловской области Сергею Швиндту.