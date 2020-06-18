Роспотребнадзор ХМАО назвал новое условие для выхода с карантина

Позицию Роспотребнадзора не разделяют ученые и врачи Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Каждый второй житель ХМАО должен заразиться коронавирусом. Только после этого, по мнению Роспотребнадзора, можно будет приступить к третьему этапу снятия карантина (именно тогда откроются кинотеатры, кафе и рестораны). Об этом во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

«Для смягчения режима (речь идет о первом этапе снятия ограничений — ред) необходимо, чтобы у 10% жителей Югры сформировался иммунитет. А для перехода на третий этап иммунитет должен быть сформирован на 50%», — объяснила Кудрявцева.

При этом речь идет не только о тех людях, кто оказался на больничном из-за коронавиурса, но и о тех, кто перенес болезнь без симптомов. По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день иммунитет выработан у менее чем 7% жителей региона, но в ведомстве уточнили, что тестирование на характерные для COVID-19 антитела проводится выборочно и далеко не у всех. Источник в департаменте здравоохранения региона считает, что такое требование Роспотребнадзора избыточно, так как гораздо важней не количество имеющих иммунитет людей, а их растянутое по времени выявление. «Нам все равно лечить эти пневмонии рано или поздно придется. И иммунитет штука такая, что действовать может только один сезон, как например иммунитет к вирусу гриппа. Нет никакой гарантии, что переболев коронавирусом один раз, человек не заболеет в следующий сезон», — рассказывает информированный инсайдер.

Не согласен с доводами регионального Роспотребнадзора и доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. По его оценке, уже при 15% иммунизации активного населения (люди среднего возраста) можно снимать значительную часть карантинных мер. «И ждать иммунизации 50% населения нечего. Инфекция начнет спадать естественным образом и ставить такие рамки — это чересчур. Я бы рискнул не согласиться с Роспотребнадзором Ханты-Мансийского автономного округа по этому вопросу», — резюмировал Аграновский.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова подписала план трехэтапного снятия ограничений, введенных в марте на фоне распространения коронавируса. А ученые уже рассчитали, что количество заразившихся югорчан, до того, как суточные показатели начнут снижаться, достигнет отметки в 6000 человек.