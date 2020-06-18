ХМАО обновил рекорд по числу зараженных коронавирусом

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 243 человека в 17 муниципальных образованиях. Это абсолютный суточный рекорд по количеству выявленных больных. Всего же с начала эпидемии COVID-19 нашли 5453 жителей ХМАО, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За весь период пандемии от COVID-19 умерли 32 человека (+2 человека за сутки). На момент выявления [заболевания], у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 39 зафиксирована пневмония, у 36 человек болезнь протекает бессимптомно», — добавили в оперштабе.
41 пациент на сегодняшний момент находится в тяжелом состоянии, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составляет 1,18 и это не позволяет региональным властям приступить к первому этапу снятия ограничений. География выявления инфекции следующая:
- Сургут — 82;
- Когалым — 36;
- Нижневартовск — 22;
- Сургутский район — 18;
- Ханты-Мансийск — 15;
- Нефтеюганский район — 13;
- Нягань — 12;
- Советский район — 10;
- Радужный — 9;
- Мегион — 7;
- Покачи — 6;
- Нижневартовский район — 3;
- Лангепас — 2;
- Нефтеюганск — 2;
- Октябрьский район — 2;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Югорск — 2.
Всего: 243
Ранее URA.RU писало, что один из врачей ковидного госпиталя в ХМАО скончалась на работе, через 1,5 месяца «вахты». По словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, врач за все это время ни разу не покинула госпиталь, помогая больным.
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