17 июня 2020
16 июня 2020

ХМАО обновил рекорд по числу зараженных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, медицинская маска, защитная маска, врач, эпидемия осталась, медики, коронавирус, пандемия, коронавирус, инфекционист, эпидемиолог
Судя по данным последних дней, регион вошел в самую активную фазу эпидемии, после которой должен начаться спад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 243 человека в 17 муниципальных образованиях. Это абсолютный суточный рекорд по количеству выявленных больных. Всего же с начала эпидемии COVID-19 нашли 5453 жителей ХМАО, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За весь период пандемии от COVID-19 умерли 32 человека (+2 человека за сутки). На момент выявления [заболевания], у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 39 зафиксирована пневмония, у 36 человек болезнь протекает бессимптомно», — добавили в оперштабе.

41 пациент на сегодняшний момент находится в тяжелом состоянии, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составляет 1,18 и это не позволяет региональным властям приступить к первому этапу снятия ограничений. География выявления инфекции следующая:

  • Сургут — 82;
  • Когалым — 36;
  • Нижневартовск — 22;
  • Сургутский район — 18;
  • Ханты-Мансийск — 15;
  • Нефтеюганский район — 13;
  • Нягань — 12;
  • Советский район — 10;
  • Радужный — 9;
  • Мегион — 7;
  • Покачи — 6;
  • Нижневартовский район — 3;
  • Лангепас — 2;
  • Нефтеюганск — 2;
  • Октябрьский район — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Югорск — 2.

Всего: 243

Ранее URA.RU писало, что один из врачей ковидного госпиталя в ХМАО скончалась на работе, через 1,5 месяца «вахты». По словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, врач за все это время ни разу не покинула госпиталь, помогая больным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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