ХМАО обновил рекорд по числу зараженных коронавирусом

Судя по данным последних дней, регион вошел в самую активную фазу эпидемии, после которой должен начаться спад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 243 человека в 17 муниципальных образованиях. Это абсолютный суточный рекорд по количеству выявленных больных. Всего же с начала эпидемии COVID-19 нашли 5453 жителей ХМАО, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За весь период пандемии от COVID-19 умерли 32 человека (+2 человека за сутки). На момент выявления [заболевания], у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 39 зафиксирована пневмония, у 36 человек болезнь протекает бессимптомно», — добавили в оперштабе.

41 пациент на сегодняшний момент находится в тяжелом состоянии, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составляет 1,18 и это не позволяет региональным властям приступить к первому этапу снятия ограничений. География выявления инфекции следующая:

Сургут — 82;

Когалым — 36;

Нижневартовск — 22;

Сургутский район — 18;

Ханты-Мансийск — 15;

Нефтеюганский район — 13;

Нягань — 12;

Советский район — 10;

Радужный — 9;

Мегион — 7;

Покачи — 6;

Нижневартовский район — 3;

Лангепас — 2;

Нефтеюганск — 2;

Октябрьский район — 2;

Ханты-Мансийский район — 2;

Югорск — 2.

Всего: 243

Ранее URA.RU писало, что один из врачей ковидного госпиталя в ХМАО скончалась на работе, через 1,5 месяца «вахты». По словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, врач за все это время ни разу не покинула госпиталь, помогая больным.