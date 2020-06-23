За нарушениями на голосовании 1 июля проследят через соцсети

Информировать общественность о нарушениях будут через телеграм Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Прозрачность процедуры голосования по Конституции в Свердловской области будут контролировать через соцсети. Об этом 22 июня рассказали на открытии свердловского Центра общественного наблюдения (ЦОН).

Как рассказал глава облизбиркома Владимир Русинов, специалисты центра будут отслеживать публикации граждан, в которых сообщается о нарушениях процедуры голосования. «Проблемные» участки будут проверять специалисты. Единого хэштега для этой инициативы пока нет, но информацию по нарушениям власти пообещали публиковать в телеграм-канале «ЦОН.Свердловская область».

От практики, использовавшейся во время президентский выборов в 2018 году, когда все участки были оснащены камерами наблюдения, в этот раз решено отказаться. Камеры для наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию будут установлены только на избирательных участках в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

«Предварительно мы хотели в Екатеринбурге делать стационарное видеонаблюдение, как на выборах, но сейчас уже не успеваем, поэтому будет видеосъемка на участках в городе Екатеринбурге и в городе Нижнем Тагиле. Я думаю, что это позволит нам развести всякие домыслы, снять какие-то вопросы. Ну, а больше мы все-таки рассчитываем на человеческий фактор, на наблюдателей, которые будут все видеть своими глазами», — объяснил отказ от практики выборов 2018 года глава облизбиркома Владимир Русинов.

ЦОН появился в Свердловской области по инициативе уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Специалисты ЦОН уже работали на выборах губернатора Свердловской области в 2017 году и президентских выборах в 2018 году. Подбором и обучением наблюдателей в регионе занимается Общественная палата под руководством Александра Левина. В этом году ЦОН разместился в музее «Россия — моя история» (Народной воли, 49).

По данным на 22 июня, в Свердловской области уже сформирован корпус из 12 655 наблюдателей. О нарушениях на том или ином участке они должны будут сообщать в ЦОН — каждый случай уже будет рассматриваться специалистами. Представители ЦОН в мобильных пунктах наблюдения — автобусах со специальной символикой — будут выезжать на «проблемные» участки. Выездные группы появятся в пяти городах: Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Серове.