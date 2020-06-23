В центре Екатеринбурга обстреляли трамвай

В результате обстрела пострадала одна пассажирка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли трамвай, проходивший в районе остановки «Протезно-ортопедическое предприятие». Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«По факту повреждения стекла трамвая сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливается характер повреждения», — пояснил он. Сообщается, что в результате инцидента пострадала одна пассажирка — медики зафиксировали у нее ссадину шеи, помощь была оказана на месте.

Получить оперативный комментарий по данному инциденту у представителей УМВД города у корреспондента URA.RU не получилось. По имеющемуся в распоряжении редакции номеру никто не ответил.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.