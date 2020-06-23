В центре Екатеринбурга обстреляли трамвай

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Второй день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург, общественный транспорт, трамвай, пустой город
В результате обстрела пострадала одна пассажирка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли трамвай, проходивший в районе остановки «Протезно-ортопедическое предприятие». Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«По факту повреждения стекла трамвая сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливается характер повреждения», — пояснил он. Сообщается, что в результате инцидента пострадала одна пассажирка — медики зафиксировали у нее ссадину шеи, помощь была оказана на месте.

Получить оперативный комментарий по данному инциденту у представителей УМВД города у корреспондента URA.RU не получилось. По имеющемуся в распоряжении редакции номеру никто не ответил.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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