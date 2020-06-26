Челябинский губернатор назначил нового замминистра

Челябинский губернатор Алексей Текслер поготовил очередное кадровое назначение
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил Любовь Истомину заместителем министра социальных отношений. Соответствующее постановление подписано 26 июня.
«Назначить Истомину Любовь Анатольевну заместителем министра социальных отношений Челябинской области», — говорится в документе. Постановление опубликовано на официальном правовом портале.
Истомина работает в министерстве соцотношений на протяжении ряда лет. С 2009 года она руководила управлением социальных гарантий и льгот.
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