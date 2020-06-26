27 июня 2020
26 июня 2020

Челябинский губернатор назначил нового замминистра

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у губернатора Текслера по ситуации с карантинными пунктами в регионе. Челябинск, портрет, текслер алексей
Челябинский губернатор Алексей Текслер поготовил очередное кадровое назначение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил Любовь Истомину заместителем министра социальных отношений. Соответствующее постановление подписано 26 июня.

«Назначить Истомину Любовь Анатольевну заместителем министра социальных отношений Челябинской области», — говорится в документе. Постановление опубликовано на официальном правовом портале.

Истомина работает в министерстве соцотношений на протяжении ряда лет. С 2009 года она руководила управлением социальных гарантий и льгот.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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