В Екатеринбурге мужчина избил велосипедиста на глазах у ребенка

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На приложенном видео заметно, что ребенок подпрыгивает, когда мужчина бьет велосипедиста. Девушка пострадавшего сообщила, что ее молодому человеку порезали руки и колеса велосипеда. Семья также пыталась унести железного коня с собой. Нападавшему удалось скрыться, а его жена с детьми продолжили прогулку. Совершивших нападение на велосипедиста ищет полиция, пишут в паблике. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что информация о произошедшем на ул. Сахарова в органы внутренних дел не поступала.

«Мой парень остановился, чтобы поднять девочку. С ней была ее семья: тучный мужчина в светло-серой куртке с седыми волосами и с бородой, жена и еще ребенок. Этот мужчина ударил моего парня по голове. Когда мой парень начал защищаться, мужчина достал нож», — приводит слова девушки пострадавшего паблик Akadem_raion_ в Instagram. Отмечается, что молодому человеку удалось повалить мужчину с ножом, но его оттащил прохожий и жена нападавшего.

В Екатеринбурге 27 июня мужчина напал на велосипедиста с ножом за то, что тот не смог объехать ребенка на велосипеде. Очевидцы сообщили, что нападавший пытался забрать транспортное средство и унести его с собой.

Мужчина скрылся после нападения на велосипедиста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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