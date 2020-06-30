В Перми у помощника депутата Госдумы угнали Porsche Cayenne

Машину Василия Подъянова угнали, пока тот находится в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

У помощника депутата Госдумы Игоря Сапко Василия Подъянова угнали Porsche Cayenne. Информацию об этом Подъянов разместил на личной странице в социальной сети.

«Угнали наш автомобиль», — написал Подъянов на личной странице в соцсети «ВКонтакте» и разместил фото. Последний раз Porsche Cayenne видели в 3.50 в районе Краснокамска.

Депутат Госдумы Игорь Сапко подтвердил URA.RU эту информацию. На вопрос, действительно ли у Подъянова угнан автомобиль, Сапко ответил: «Да, это так. Василий сейчас находится в Москве». Редакция не располагает контактами Подъянова. Василий Подъянов является членом партии «Единая Россия», а также помощником Сапко на общественных началах.