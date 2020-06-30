Нормальная жизнь возвращается на Южный Урал. Главное — соблюдать меры предосторожности Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 июня, — 202-й день с момента выявления коронавируса и 112-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрировано 7585 случаев заражения, выздоровели 4215 и скончались 147 человек.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 647849 (+6693) случаев заражения. Вылечились 412650 (+9220) пациентов — 63% от заболевших. Умерли 9320 (+154) человек — 1,4% от заразившихся.

В Челябинской области на утро 30 июня зафиксировано 7585 случаев заражения коронавирусом и 145 новых заболевших, сообщили URA.RU в региональном штабе по борьбе с инфекцией. Накануне было зафиксировано 149 заражений, а до этого — 152. При этом за сутки выписали сразу 157 человек, что превышает число вновь заболевших.

Если болезнь будет ослабевать, Челябинская область может досрочно перейти ко второму этапу ослабления карантина.

COVID проник в челябинское правительство

Помещения челябинского министерства промышленности, технологий и природных ресурсов пришлось подвергнуть полной дезинфекции. Причиной стала коронавирусная инфекция у одного из сотрудников. Сам чиновник в больнице, контактные с ним отправлены на самоизоляцию. До этого коронавирусом заболели сразу несколько сотрудников центра общественных связей, а сегодня появилась информация и о заболевании работавшего с ними екатеринбургского политтехнолога Алексея Швайгерта. После некоторой паузы он опроверг факт болезни, продемонстрировав результаты теста на коронавирус.

Летние лагеря откроют до конца карантина

Летняя оздоровительная кампания в Челябинской области стартует с 6 июля. В этот день — за неделю до окончания режима самоизоляции — на Южном Урале начнут поэтапно открываться детские лагеря, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем Instagram. «Принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля», — сообщил глава региона. Сейчас завершается приемка лагерей, их сотрудников тестируют на COVID.

Губернатор раскритиковал компании, отказавшие детям в отдыхе

Губернатор Текслер раскритиковал крупные компании, детские лагеря которых не начнут работу в 2020 году. «Откровенно говоря, меня эта ситуация не устраивает. Никогда частные лагеря, особенно при больших предприятиях, металлургических, любых других, не были бизнесами. Это всегда была зона социальной ответственности работодателя, в первую очередь перед теми детьми, родители которых работают на этих предприятиях, — заметил он. — Я вот эту позицию по поводу того, что они отозвали лагеря из детской оздоровительной кампании, я эту позицию не принимаю».

Челябинский зоопарк вновь открылся для посетителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Детские сады заработают со 2 июля

В Челябинской области с четверга детские сады начинают работу в полном объеме. С начала эпидемии коронавируса в дошкольных учреждениях региона работали только дежурные группы.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

После слухов о дистанте, на который якобы перейдут челябинские школы с 1 сентября, власти еще раз подтвердили: дети будут ходить на занятия в школы и общаться с педагогами очно. Если, разумеется, это будет позволять санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Однако, по новым правилам Роспотребнадзора, с 1 сентября ученики из разных классов не смогут общаться между собой на переменах. Также рекомендовано сократить количество учеников в классах, запретить проведение массовых мероприятий и максимально перевести на свежий воздух уроки физкультуры. Также с нового учебного года сотрудникам школ, ученикам и их родителям каждое утро будут измерять температуру.

Южноуральцев выпустят за границу не раньше сентября. Турция планирует восстановить международное авиасообщение с Россией в лучшем случае с 1 августа, но, скорее всего, это произойдет в сентябре—октябре. Причем решение приняли сами турки: они опасаются, что зараженные коронавирусом туристы станут причиной новой вспышки инфекции. Страны ЕС приняли аналогичное решение еще раньше, так что имеет смысл планировать отдых на родине.

До 12 июля в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный список запретов и разрешений.