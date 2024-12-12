Почти на полмиллиона увеличится выплата для челябинских семей на покупку машины

Выплату на покупку автомобиля для приемных семей Челябинской области увеличат до 1,5 миллионов рублей. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба регионального министерства социальных отношений.
«По инициативе губернатора Алексея Текслера региональную выплату приемным семьям на приобретение автомобиля увеличат до 1,5 миллионов рублей. Мера социальной поддержки введена в регионе с 2021 года, единовременная выплата составляет 70% от стоимости приобретаемого автомобиля, и была не более 1 050 000 рублей», — сообщила пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области в telegram-канале. Законопроект по увеличению выплаты внесен на рассмотрение в законодательное собрание области.
Мерой соцподдержки могут воспользоваться семьи, в которых воспитывается не менее пяти приемных детей. В Челябинской области единовременную выплату получили уже 40 таких семей.
Компенсация положена приемным семьям с пятью и более детьми, взятыми под опеку. Для ее получения, родители должны обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства. Выплата предоставляется в порядке очередности. При этом приемная семья должна соответствовать определенным критериям: родители иметь российское гражданство, проживать на территории Челябинской области не менее трех лет. Дети должны находится под опекой не менее пяти лет. У одного из родителей должно быть водительское удостоверение категории «B».
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