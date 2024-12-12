Почти на полмиллиона увеличится выплата для челябинских семей на покупку машины

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Получить выплату могут многодетные приемные семьи с пятью и более детьми
Получить выплату могут многодетные приемные семьи с пятью и более детьми Фото:

Выплату на покупку автомобиля для приемных семей Челябинской области увеличат до 1,5 миллионов рублей. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба регионального министерства социальных отношений. 

«По инициативе губернатора Алексея Текслера региональную выплату приемным семьям на приобретение автомобиля увеличат до 1,5 миллионов рублей. Мера социальной поддержки введена в регионе с 2021 года, единовременная выплата составляет 70% от стоимости приобретаемого автомобиля, и была не более 1 050 000 рублей», — сообщила пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области в telegram-канале. Законопроект по увеличению выплаты внесен на рассмотрение в законодательное собрание области. 

Мерой соцподдержки могут воспользоваться семьи, в которых воспитывается не менее пяти приемных детей. В Челябинской области единовременную выплату получили уже 40 таких семей. 

Компенсация положена приемным семьям с пятью и более детьми, взятыми под опеку. Для ее получения, родители должны обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства. Выплата предоставляется в порядке очередности. При этом приемная семья должна соответствовать определенным критериям: родители иметь российское гражданство, проживать на территории Челябинской области не менее трех лет. Дети должны находится под опекой не менее пяти лет. У одного из родителей должно быть водительское удостоверение категории «B».

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Выплату на покупку автомобиля для приемных семей Челябинской области увеличат до 1,5 миллионов рублей. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба регионального министерства социальных отношений.  «По инициативе губернатора Алексея Текслера региональную выплату приемным семьям на приобретение автомобиля увеличат до 1,5 миллионов рублей. Мера социальной поддержки введена в регионе с 2021 года, единовременная выплата составляет 70% от стоимости приобретаемого автомобиля, и была не более 1 050 000 рублей», — сообщила пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области в telegram-канале. Законопроект по увеличению выплаты внесен на рассмотрение в законодательное собрание области.  Мерой соцподдержки могут воспользоваться семьи, в которых воспитывается не менее пяти приемных детей. В Челябинской области единовременную выплату получили уже 40 таких семей.  Компенсация положена приемным семьям с пятью и более детьми, взятыми под опеку. Для ее получения, родители должны обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства. Выплата предоставляется в порядке очередности. При этом приемная семья должна соответствовать определенным критериям: родители иметь российское гражданство, проживать на территории Челябинской области не менее трех лет. Дети должны находится под опекой не менее пяти лет. У одного из родителей должно быть водительское удостоверение категории «B».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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