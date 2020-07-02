Елена Дерягина скончалась в ночь с 1-го на 2 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Довыборы в гордуму Екатеринбурга по Ленинскому округу, связанные со смертью депутата Елены Дерягиной, пройдут 15 ноября — скорее всего, одновременно с довыборами в Верх-Исетском районе города, сообщил источник URA.RU в городских структурах власти. Эта дата, по его словам, ранее была утверждена в кулуарах в качестве основной на случай, если свердловский облсуд подтвердит приговор единороссу Олегу Кагилеву.

«Было решено, что, если суд оставит приговор по Кагилеву в силе, довыборы в Верх-Исетском районе Екатеринбурга пройдут в третье воскресенье ноября — 15-го числа. Довыборы по округу Дерягиной логично назначить на эту же дату, даже если Кагилев в итоге останется на свободе», — сообщил инсайдер. Глава горизбиркома Вадим Антошин в разговоре с агентством отметил, что «решать вопросы довыборов с места в карьер неправильно».

К Единому дню голосования 13 сентября городские власти не успевают подготовить плебисцит, отметил он. «Довыборы назначаются не ранее, чем за 90 дней, и не позднее, чем за 80 дней, до дня голосования. Вполне вероятно, что таким днем может быть и дата в ноябре», — сказал Антошин.

Как писало URA.RU, Елена Дерягина скончалась в ночь с 1-го на 2 июля в общей палате ковидного госпиталя. При этом руководство представительного органа отрицает, что Дерягина болела коронавирусом: причиной ее смерти является оторвавшийся тромб. Прощание с депутатом намечено на субботу, 4 июля. Позднее депутаты гордумы должны принять решение о лишении Дерягиной мандата гордумы.

Аналогичное решение будет принято и в отношении Олега Кагилева, которого ранее Кировский суд Екатеринбурга приговорил к семи годами колонии по обвинению в коррупции. В июле областной суд рассмотрит апелляцию на приговор.