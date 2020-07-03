02 июля 2020

Грозы и град испортят выходные жителям Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, ливень, непогода, дождь
По прогнозу, «сухой» будет только суббота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вернувшееся в Челябинскую область летнее тепло омрачится непогодой. В преддверии выходных синоптики предупредили о грозах, дождях и граде по всей территории региона в воскресенье.

По данным Челябинского ЦГМС, грозы и град начнутся уже 3 июля, в последний день рабочей недели. 4 июля температура воздуха достигнет 29 градусов, хотя небо будет затянуто облаками. В воскресенье станет еще жарче — столбик термометра поднимется до отметки в 30 градусов.

Но уже в ночь на 5 июля в регион вернутся дожди и грозы, которые задержатся на все воскресенье. Порывы ветра при этом будут достигать 14 метров в секунду.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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