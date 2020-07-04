Вирусолог назвал срок, когда снизится агрессивность коронавируса

Агрессивность нового коронавируса пойдет на спад не ранее чем через год. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
«От года — до трех лет. Может быть и больше», — ответил Альтштейн на вопрос «Комсомольской правды», сколько времени пройдет, когда сила коронавируса пойдет на спад. Вирусолог подчеркнул, что особенность SARS-CoV-2 от других коронавирусов в том, что он более заразный и от него тяжелее «освободиться».
По словам Альтштейна, переходя от человека к человеку, COVID-19 приспосабливается к популяции, то есть меньше убивает. При этом вирус сохраняет способность распространяться дальше, отметил доктор медицинских наук.
Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что прекращение пандемии коронавируса зависит от эволюции вируса и приобретения иммунитета. Тем временем директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что в некоторых странах уже наблюдается повторный пик заболеваемости COVID-19, передает агентство Nation News.
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