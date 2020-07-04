Вирусолог назвал срок, когда снизится агрессивность коронавируса

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Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что прекращение пандемии коронавируса зависит от эволюции вируса и приобретения иммунитета. Тем временем директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что в некоторых странах уже наблюдается повторный пик заболеваемости COVID-19, передает агентство Nation News .

По словам Альтштейна, переходя от человека к человеку, COVID-19 приспосабливается к популяции, то есть меньше убивает. При этом вирус сохраняет способность распространяться дальше, отметил доктор медицинских наук.

«От года — до трех лет. Может быть и больше», — ответил Альтштейн на вопрос «Комсомольской правды», сколько времени пройдет, когда сила коронавируса пойдет на спад. Вирусолог подчеркнул, что особенность SARS-CoV-2 от других коронавирусов в том, что он более заразный и от него тяжелее «освободиться».

Агрессивность нового коронавируса пойдет на спад не ранее чем через год. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Особенность SARS-CoV-2 от других коронавирусов в том, что он более заразный, отметил Анатолий Альтштейн Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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