Киев пытался уничтожить транспортно-энергетические объекты в российском регионе

Минобороны отбило атаку беспилотников на объекты Волгоградской области
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Российские ПВО уничтожили беспилотники Украины, нападавшие на транспортно-энергетические объекты
Российские ПВО уничтожили беспилотники Украины, нападавшие на транспортно-энергетические объекты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сегодня ночью подразделения противовоздушной обороны Минобороны России успешно отбили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Об этом сообщила персс-служба администрации Волгоградской области.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет», — сказано в сообщении telegram-канала.

Помимо этого, сообщается о возгораниях сухой растительности на территории Суровикинского района. Пожарные подразделения оперативно принимают меры по их ликвидации. В Котельниковском районе отмечены перебои с подачей газа в примерно 65 частных домах, специалисты занимаются устранением возникших неполадок.

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Сегодня ночью подразделения противовоздушной обороны Минобороны России успешно отбили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Об этом сообщила персс-служба администрации Волгоградской области. «Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет», — сказано в сообщении telegram-канала. Помимо этого, сообщается о возгораниях сухой растительности на территории Суровикинского района. Пожарные подразделения оперативно принимают меры по их ликвидации. В Котельниковском районе отмечены перебои с подачей газа в примерно 65 частных домах, специалисты занимаются устранением возникших неполадок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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