Киев пытался уничтожить транспортно-энергетические объекты в российском регионе

Сегодня ночью подразделения противовоздушной обороны Минобороны России успешно отбили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Об этом сообщила персс-служба администрации Волгоградской области.
«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет», — сказано в сообщении telegram-канала.
Помимо этого, сообщается о возгораниях сухой растительности на территории Суровикинского района. Пожарные подразделения оперативно принимают меры по их ликвидации. В Котельниковском районе отмечены перебои с подачей газа в примерно 65 частных домах, специалисты занимаются устранением возникших неполадок.
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