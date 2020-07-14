ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга произошло накануне вечером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В среду, 15 июля, в мэрии Екатеринбурга состоится внеплановое заседание рабочей группы по профилактике дорожно-транспортных происшествий на подвижном составе, сообщили источники URA.RU в «сером доме». Как уточнила в разговоре с агентством представитель областной прокуратуры Марина Канатова, в совещании будет участвовать прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. Предполагается, что главной темой встречи станет авария в центре города 13 июля.

Накануне, как писало URA.RU, пассажирский автобус на полном ходу столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в дерево на проспекте Ленина. Известно, что водитель, находившийся за рулем, был трезвым и допустил ошибку в управлении автобусом из-за невнимательности. По словам источника URA.RU, мужчина не будет уволен.

Поскольку обслуживанием маршрута занимается ЕМУП «Гортранс», его директор Сергей Нугаев, как ожидается, также будет присутствовать на встрече. Помимо него и Кузнецовой, в числе приглашенных на встречу — городские чиновники, отвечающие за транспорт, и представители ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу. По словам Марины Канатовой, прокуратура уже начала проверку «Гортранса» по факту« возможного нарушения требований законодательства, регулирующего перевозку граждан в пассажирских автобусных маршрутах».