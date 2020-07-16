От коронавируса защищены 7% жителей Свердловской области

Всего в регионе выявлено почти 17 тысяч заражений коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Иммунитет к коронавирусу имеют 7% жителей Свердловской области, сообщил заместитель губернатора региона Олег Чемезов. Антитела имеют более 300 тысяч человек.

«Около 7% населения имеет иммунитет. Ситуация стабильная, но не позволяет снять ограничения», — рассказал вице-губернатор на совещании с полномочным представителем президента в УрФО Николаем Цукановым. Чемезов добавил, что в регионе выявлено почти 17 тысяч случаев заражения. По его словам, в день проводится 15 тысяч тестов на коронавирус.

Заместитель главы региона подчеркнул, что для снижения заболеваемости в регионе делается упор на соблюдение масочного режима. Также большое внимание уделяется пляжам и местам отдыха горожан. Вице-губернатор Павел Креков заявлял, что во вспышке коронавируса, которая произошла в регионе 16 июля, виновата жара, из-за которой горожане решили отдохнуть на пляжах.

Ранее вирусологи сообщили, что коллективный иммунитет к коронавирусу появится, когда антитела к вирусу будут выявлены минимум у половины населения. Некоторые эксперты называли более высокую цифру — 70%.