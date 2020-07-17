ФСБ задержала подозреваемого 32-летнего гражданина Средней Азии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Хабаровске предотвратили готовящийся теракт. Злоумышленник планировал использовать взрывное устройство в местах массового скопления людей.

По информации РИА «Новости», по подозрению в планировании теракта задержан 32-летний гражданин одной из республик Средней Азии. Его действия курировала международная террористическая ячейка.

Сотрудники силовых органов изъяли у подозреваемого бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг террористической группировки. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

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