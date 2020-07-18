Нефтяные котировки на мировых фондовых биржах снижаются на фоне опасений второй волны коронавируса, что способствует дестабилизации рынка. 18 июля эталонная марка нефти Brent торгуется по 43,12 доллара за баррель (-0,58%). Американская нефть WTI в конце торговой недели также прибавила в стоимости — 40,59 доллара за баррель (-0,39%).
Рубль слабеет по отношению к мировым валютам на фоне снижения котировок на нефть. Согласно данным на момент закрытия Московской биржи, курс евро впервые с 4 мая превысил отметку в 82 рубля. Сейчас европейская валюта торгуется по 82,2 рубля (+0,71), доллар стоит 71,87 (+0,34).
Ситуация в России
В Росстате сообщили, что реальные располагаемые доходы жителей России во втором квартале этого года упали на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В последний раз доходы населения страны снижались сильнее только в 1999 году — тогда падение превысило 10%.
Согласно данным Росстата, в I квартале текущего года доход ниже прожиточного минимума был у 18,6 миллионов россиян. Это 12,6% населения страны. Отмечается, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля граждан с такими доходами снизилась. За чертой бедности тогда находились 20,9 миллионов граждан. В ведомстве сообщили, что
В рамках общенационального плана восстановления российской экономики Минтранс РФ предложил компенсировать семьям поездки в купе поездов дальнего следования. Субсидирование перевозок предполагается в размере до 835 миллионов рублей. Объем перевезенных пассажиров может составить порядка 350 тысяч человек.
Россияне, которые не успели подать заявления на детские выплаты от государства, смогут получить их в августе в тройном объеме. Семьи с детьми от трех до 16 лет могут рассчитывать на пособие в размере 20 тысяч рублей, а на малышей до трех лет россиянам выплатят сразу 15 тысяч рублей — по пять тысяч за апрель, май и июнь.
Тем временем пенсионерам дали возможность получить рассрочку на выплату долгов по кредитам, по которым приняты судебные решения. Закон будет применяться к исполнительным документам, которые поступят к приставам до 1 октября 2020 года.
А студентам российских вузов могут увеличить стипендию до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). В Минобрнауки РФ заявили, что это потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.
Рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, устроили массовый протест в Санкт-Петербурге возле «Лахта Центра», где будет находиться будущая штаб-квартира ПАО «Газпром». По данным строительной компании «Ренессанс Констракшн», они требовали, чтобы им выплатили деньги, которые выходят за рамки трудовых договоров.
Что происходит в мире
Действия Китая на нефтяном рынке в конечном итоге приведут к обвалу мировых цен на нефть. Как сообщает Bloomberg, весной КНР воспользовалась резким обвалом фьючерсов и закупила большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ выразили намерения вернуться к докарантинным объемам добычи, Китай начал продавать клиентам альянса сырье из своих хранилищ.
Возможность повторения вспышки коронавируса является основным
Прогнозы и мнения экспертов
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает
Руководитель департамента Корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов считает, что
Повышение цен на газ ударит по 40% населения России, а именно по тем, кто получает меньше 17 тысяч рублей на взрослого члена семьи. Политолог и экономист Антон Любич заявил, что этого можно было избежать, если бы «Газпром» пошел на уступки гражданам.
Директор по продажам «НДВ — супермаркет недвижимости» Ирина Туманова заявила — ипотека с первоначальным взносом ниже 20% предполагает, что банк будет компенсировать свои расходы за счет повышения процентной ставки. Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев отметил, что используя такой инструмент финансовые организации открывают для себя возможность кредитовать население с низкими или неподтвержденными доходами.
К концу 2020 года могут закрыться 70% фитнес-клубов в стране. Как говорится в петиции Ассоциации операторов фитнес-индустрии, уже сейчас отрасль потеряла 20% игроков.
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