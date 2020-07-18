18,6 миллионов россиян находятся за чертой бедности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нефтяные котировки на мировых фондовых биржах снижаются на фоне опасений второй волны коронавируса, что способствует дестабилизации рынка. 18 июля эталонная марка нефти Brent торгуется по 43,12 доллара за баррель (-0,58%). Американская нефть WTI в конце торговой недели также прибавила в стоимости — 40,59 доллара за баррель (-0,39%).

Рубль слабеет по отношению к мировым валютам на фоне снижения котировок на нефть. Согласно данным на момент закрытия Московской биржи, курс евро впервые с 4 мая превысил отметку в 82 рубля. Сейчас европейская валюта торгуется по 82,2 рубля (+0,71), доллар стоит 71,87 (+0,34).

Ситуация в России

В Росстате сообщили, что реальные располагаемые доходы жителей России во втором квартале этого года упали на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В последний раз доходы населения страны снижались сильнее только в 1999 году — тогда падение превысило 10%.

Согласно данным Росстата, в I квартале текущего года доход ниже прожиточного минимума был у 18,6 миллионов россиян. Это 12,6% населения страны. Отмечается, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля граждан с такими доходами снизилась. За чертой бедности тогда находились 20,9 миллионов граждан. В ведомстве сообщили, что безработица в России в июне выросла до 6,2% с 6,1% в мае. Число официальных безработных составило 2,8 миллиона человек.

В рамках общенационального плана восстановления российской экономики Минтранс РФ предложил компенсировать семьям поездки в купе поездов дальнего следования. Субсидирование перевозок предполагается в размере до 835 миллионов рублей. Объем перевезенных пассажиров может составить порядка 350 тысяч человек.

Россияне, которые не успели подать заявления на детские выплаты от государства, смогут получить их в августе в тройном объеме. Семьи с детьми от трех до 16 лет могут рассчитывать на пособие в размере 20 тысяч рублей, а на малышей до трех лет россиянам выплатят сразу 15 тысяч рублей — по пять тысяч за апрель, май и июнь.

Тем временем пенсионерам дали возможность получить рассрочку на выплату долгов по кредитам, по которым приняты судебные решения. Закон будет применяться к исполнительным документам, которые поступят к приставам до 1 октября 2020 года.

А студентам российских вузов могут увеличить стипендию до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). В Минобрнауки РФ заявили, что это потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.

Рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, устроили массовый протест в Санкт-Петербурге возле «Лахта Центра», где будет находиться будущая штаб-квартира ПАО «Газпром». По данным строительной компании «Ренессанс Констракшн», они требовали, чтобы им выплатили деньги, которые выходят за рамки трудовых договоров.

Что происходит в мире

Действия Китая на нефтяном рынке в конечном итоге приведут к обвалу мировых цен на нефть. Как сообщает Bloomberg, весной КНР воспользовалась резким обвалом фьючерсов и закупила большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ выразили намерения вернуться к докарантинным объемам добычи, Китай начал продавать клиентам альянса сырье из своих хранилищ.

Возможность повторения вспышки коронавируса является основным риском для американской экономики . В Международном валютном фонде сообщили, что убытки приведут к системному росту бедности.

Прогнозы и мнения экспертов

Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает текущую цену на нефть в 40-43 доллара за баррель более-менее сбалансированной. Он отметил, что не ждет изменения цен после ослабления ограничений на добычу ОПЕК+.

Руководитель департамента Корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов считает, что падение рубля вскоре сменится ростом . Также он полагает, что в скором времени доллар ждет крах. По его мнению, американскукю валюту может заменить цифровая.

Повышение цен на газ ударит по 40% населения России, а именно по тем, кто получает меньше 17 тысяч рублей на взрослого члена семьи. Политолог и экономист Антон Любич заявил, что этого можно было избежать, если бы «Газпром» пошел на уступки гражданам.

Директор по продажам «НДВ — супермаркет недвижимости» Ирина Туманова заявила — ипотека с первоначальным взносом ниже 20% предполагает, что банк будет компенсировать свои расходы за счет повышения процентной ставки. Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев отметил, что используя такой инструмент финансовые организации открывают для себя возможность кредитовать население с низкими или неподтвержденными доходами.

К концу 2020 года могут закрыться 70% фитнес-клубов в стране. Как говорится в петиции Ассоциации операторов фитнес-индустрии, уже сейчас отрасль потеряла 20% игроков.

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