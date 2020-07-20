Российские водители получат льготу за отказ от бензина

Водители получат скидку на 90% на перевод машины с бензина на газ Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В понедельник в России начнет работать обновленная программа, которая компенсирует водителям траты на перевод машин с бензина на газ. Государство субсидирует 60% стоимости переоборудования, а «Газпром» — еще 30% в рамках маркетинговой программы своей дочерней компании «Газпром газомоторное топливо». Таким образом, автовладельцам останется доплатить только 10% от полной стоимости.

«По задумке властей переход на газ снизит траты владельца автомобиля на топливо на 60-65%. Речь идет о КПГ (компримированном природном газе), а не о других видах газомоторного топлива: СУГ (сжиженном углеводородном газе) или СПГ (сжиженном природном газе)», — пишет ТАСС.

Замминистра энергетики России Антон Инюцын говорит, что благодаря использованию КПГ россияне и предприниматели смогут экономить от 100 до 200 тысяч рублей в год с каждого автомобиля. Регионам, по словам чиновника, была поставлена задача до 20 июля обеспечить доступ к мерам такой господдержки. Установка и регистрация газобаллонного оборудования, по задумке, должна производиться не более пяти рабочих дней.

Ранее, как напоминает « Царьград» , стало известно, что в августе в России проиндексируют цены на газ — они вырастут на 3%. Политолог и экономист Антон Любич в беседе с URA.RU сказал, что повышение стоимости газа ударит по 40% населения страны.

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