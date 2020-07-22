Самые популярные вопросы Александру Высокинскому лягут в повестку его рейдов по городским районам Фото: Анна Майорова © URA.RU

URA.RU собирает вопросы читателей из Екатеринбурга, на которые ответит мэр Александр Высокинский. В пятницу, 24 июля, он посетит Орджоникидзевский район. На наиболее популярные вопросы, собранные перед рейдом, глава города не только даст ответ, но и сошлется на них во время проверки. Оставить вопросы можно в специальной форме, доступной по ссылке, до 12:00 23 июля.

Высокинский проводит объезды два раза в неделю. Перед его рейдами в Кировский и Чкаловский районы подписчики URA.RU в Telegram и Viber оставили более 80 вопросов. Большая часть посвящена благоустройству (например, дата открытия парка на пересечении улиц 8 марта — Циолковского — Союзная — Щорса и ремонт дороги по Сиреневому бульвару).