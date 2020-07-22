21 июля 2020

Мэр Екатеринбурга ответит на вопросы читателей URA.RU. Это изменит его работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Екатеринбург, высокинский александр
Самые популярные вопросы Александру Высокинскому лягут в повестку его рейдов по городским районам Фото: Анна Майорова © URA.RU

URA.RU собирает вопросы читателей из Екатеринбурга, на которые ответит мэр Александр Высокинский. В пятницу, 24 июля, он посетит Орджоникидзевский район. На наиболее популярные вопросы, собранные перед рейдом, глава города не только даст ответ, но и сошлется на них во время проверки. Оставить вопросы можно в специальной форме, доступной по ссылке, до 12:00 23 июля.

Высокинский проводит объезды два раза в неделю. Перед его рейдами в Кировский и Чкаловский районы подписчики URA.RU в Telegram и Viber оставили более 80 вопросов. Большая часть посвящена благоустройству (например, дата открытия парка на пересечении улиц 8 марта — Циолковского — Союзная — Щорса и ремонт дороги по Сиреневому бульвару).

Самые популярные вопросы уже переданы Высокинскому. Ответы на них будут опубликованы в telegram-канале «Екатеринбург» и viber-канале «Екатеринбург». Там же 24 июля будет вестись текстовая трансляция рейда Александра Высокинского в Орджоникидзевский район.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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