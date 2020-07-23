Ученые заявили о риске новой экологической катастрофы в Норильске

В конце мая в Норильске произошла авария на ТЭЦ-3. Тогда из резервуара вытекло порядка 21 тысячи тонн топлива. В результате, как напоминает RT , были загрязнены реки Амбарная, Далдыкан, Пясина, а также озеро Пясино. Возбуждено уголовное дело, Росприроднадзор оценил экологический ущерб в 148 млрд рублей.

Доказательством этой версии, по данным издания, служит спутниковые снимки, на которых видны загрязнения рек Амбарная и Далдыкан в 2001, 2015, 2017 и 2019 годах. Это же подтверждают и экологи. «Если выводы ученых о влиянии бактерий на вечную мерзлоту верны, то в Норильске могут произойти другие крупные разливы горючего из нескольких хранилищ топлива, расположенных в регионе», — пишет газета « Известия» . Чтобы избежать новой катастрофы, как отмечают опрошенные издание эксперты, нужно срочно провести ремонт резервуаров или построить новые.

Протечки резервуара и загрязнение грунта, по словам завкафедрой промышленной экологии РГУ нефти и газа имени Губкина Станислава Мещерякова, привели к развитию в почве микроорганизмов, питающихся соляркой. Жизнедеятельность этих бактерий вызвала повышение температуры и таяние вечной мерзлоты, что и привело к разрушению фундамента.

Разлив дизельного топлива в Норильске мог произойти из-за постоянных протечек резервуара, в котором оно хранилось. Следствием этого стало загрязнение грунта, повышение температуры и, наконец, разрушение фундамента, считают ученые. Если все так, существует риск и других крупных разливов горючего.

В Норильске могут случиться новые разливы топлива, предупредили ученые Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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