Пассажиры смогут получить деньги через три года, если не воспользуются ваучером Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россияне смогут получить деньги за билет на отмененный авиарейс в случае введения режима повышенной готовности или ЧС. Однако деньги поступят только через три года, а до этого на них можно купить билет на другой рейс авиакомпании, уточнили в Министерстве транспорта РФ.

«Деньги за билет большинство пассажиров смогут получить только через три года, до этого на них можно приобрести другой билет или услуги авиакомпании», — приводит пояснение Минтранса RT. Весь период до возврата средств за билет будут копиться проценты за пользование ими, уточнили в ведомстве.

Воздушный кодекс дополнен статьей 107.2, устанавливающей, что при ЧС или ее угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности авиаперевозчик должен вернуть пассажиру деньги за билет. Авиакомпания обязана сделать это независимо от того, возвратный билет или нет, а также как в случае отмены рейса, так и отказа пассажира от полета.

Ранее правительство РФ утвердило постановление, которое дает авиакомпаниям право выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за рейсы, которые были отменены из-за пандемии коронавируса. Данное решение было принято после того, как многие авиакомпании в связи с отсутствием выручки начали предлагать пассажирам отмененных рейсов ваучеры, которые дают право на полеты в дальнейшем, передает «Национальная служба новостей».