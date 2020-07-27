Куйвашев попросил свердловчан отнестись к его решению с пониманием
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о продлении действующего режима ограничений из-за коронавируса в Свердловской области. Глава региона третий раз за месяц продлевает действие указа, не внося в него каких-либо изменений.
«Еще на неделю — до 3 августа — в Свердловской области продлеваются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Прошу отнестись с пониманием. Мы действуем исходя из текущей эпидемиологической обстановки», — написал Куйвашев в Instagram.
После жесткого режима ограничений губернатор Куйвашев ввел ряд послаблений — в частности, разрешил работу магазинов площадью до 800 квадратных метров, организаций сферы услуг, спортивных центров. В то же время в июле указ продлевался без изменений 6, 13 и 27 июля.