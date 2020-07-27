26 июля 2020

Свердловский губернатор продлил карантин. Прогноз URA.RU по коронавирусу подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в гимназии №104. Екатеринбург, куйвашев евгений, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо
Куйвашев попросил свердловчан отнестись к его решению с пониманием Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о продлении действующего режима ограничений из-за коронавируса в Свердловской области. Глава региона третий раз за месяц продлевает действие указа, не внося в него каких-либо изменений.

«Еще на неделю — до 3 августа — в Свердловской области продлеваются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Прошу отнестись с пониманием. Мы действуем исходя из текущей эпидемиологической обстановки», — написал Куйвашев в Instagram.

После жесткого режима ограничений губернатор Куйвашев ввел ряд послаблений — в частности, разрешил работу магазинов площадью до 800 квадратных метров, организаций сферы услуг, спортивных центров. В то же время в июле указ продлевался без изменений 6, 13 и 27 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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