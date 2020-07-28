Властям РФ рассказали, как улучшить уход пенсионерами

Уход за пожилыми россиянами чаще всего лежит на плечах родственников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Основная часть ухода за пожилыми россиянами, несмотря на существование развитой системы соцобеспечения, лежит на плечах их родственников. Чтобы исправить ситуацию, властям РФ необходимо интегрировать в существующую систему как социальные, так и медицинские услуги для этой возрастной группы. Такая рекомендация содержится в совместном исследовании Всемирного банка и Международного красного Креста.

«Сейчас 4,8% всего взрослого населения РФ и 18,5% пожилых людей с ограниченными возможностями нуждаются в медицинских и санитарных процедурах, проводимых дома. <…>. До 70% необходимого объема помощи оказывается им их родственниками, и только около 30% приходится на государственные или частные социальные службы и медицинских работников», — пишет газета « Коммерсант» со ссылкой на исследование.

Сложнее всего, как отмечается, государству предложить пожилым социальную и психологическую поддержку, реабилитационные и профилактические услуги, а также круглосуточный уход для лежачих пациентов. Сами нуждающиеся при этом в большинстве случаев воспринимают сложившуюся ситуацию как нормальную, а помощь специалистов для них — замена отсутствующей со стороны родственников.

Авторы исследования напоминают, что развитие системы ухода за пожилыми людьми подразумевает наращивание ресурсов социальных служб, увеличение кадрового состава и новых мощностей. Кроме того, эту работу рекомендуют выстраивать также на переориентации медуслуг на нужны таких пациентов, поскольку спрос на неотложную и плановую помощь с возрастом увеличивается. В качестве примера приводится статистика, из которой следует: по сравнению с человеком трудоспособного возраста люди в возрасте старше 75 лет вызывают скорую помощь в восемь раз чаще; старше 65 лет — в четыре раза чаще, пожилые люди до 65 лет — в два раза чаще.