Курс евро впервые с весны поднялся выше 84 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Снижение спроса на рублевые облигации и отсутствие свободных денег у инвесторов спровоцировали рост курса евро. Впервые с 22 апреля европейская валюта поднялась выше 84 рублей. К утру вторника курс евро составил 84,07 (+0,52). Доллар при этом незначительно упал — 71,58 рубля (-0,01). При этом аналитики FxPro прогнозируют, что уже на этой неделе курс евро достигнет 85 рублей.

Эталонная марка нефти Brent торгуется на уровне 44 доллара за баррель (+0,21%), американская нефть марки WTI, наоборот, немного потеряла в цене — 41,56 доллара за бочку (-0,05%).

Ситуация в России

Во время экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в России выросло число компаний, работающих в убыток. В первой половине 2020 года с потерями работали 36% организаций. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в два раза. По данным Росстата, почти 20 000 компаний понесли общий убыток в 2,6 триллиона рублей.

Минтруд РФ обещает минимум до 2024 года индексировать пенсии неработающим пенсионерам. Индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции. В частности, с 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%, с 2022 года — на 5,9%, еще через год — на 5,6%, потом — на 5,5%. Вместе с тем, Минфин России готовит поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы. По задумке ведомства, нелегальные доходы россиян будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд РФ.

С 27 июля в России вступил закон, который предусматривает штрафы и лишение свободы за прохождение техосмотра автомобилей без аккредитации. Однако в общественном движении «Синие ведерки» заявили, что техосмотр легковых автомобилей — ненужная процедура. Ее сохранение в организации объясняют коррупционностью самой схемы.

Что происходит в мире

В мире продолжает расти интерес к самой популярной криптовалюте — биткоину . Скачок был зафиксирован 19 июля. К утру вторника, 28 июля, курс биткоина достиг 10 990 долларов. Экономисты утверждают, что это связано со статусом единственной надежной, децентрализованной и относительно анонимной криптовалюты. Также в мире происходит увеличение денежной массы и фискальное давление на участников хозяйственной деятельности.

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса , опередив Украину. За шесть месяцев 2020 года на долю КНР с учетом автономного Гонконга пришлось 54% поставок. Доля Украины в российском экспорте упала с 28% до 16%. Аналитики уточняют, что российский экспорт в Китай вырос за счет увеличения поставок мяса птицы. Также с 2020 года отечественные производители получили право экспортировать в Китай не только птицу, но и говядину.

Прогнозы и мнения экспертов

На фоне подорожания евро финансисты советуют россиянам пока не обменивать накопления в европейскую валюту. Также эксперты уверяют, что скачок евро практически не отразится на ценах в России. Объясняют это тем, что мы импортируем товары чаще в долларах, чем в евро.

Пандемия коронавируса даст импульс повышению эффективности морских портов , хотя последствия кризиса, вызванного коронавирусом, пока неясны. К таким выводам пришли сотрудники консалтинговой компании PwC. Также свое развитие получат гибридные компании, которые владеют перевозчиками и портовыми терминалами.