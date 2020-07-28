Снижение спроса на рублевые облигации и отсутствие свободных денег у инвесторов спровоцировали рост курса евро. Впервые с 22 апреля европейская валюта поднялась выше 84 рублей. К утру вторника курс евро составил 84,07 (+0,52). Доллар при этом незначительно упал — 71,58 рубля (-0,01). При этом аналитики FxPro прогнозируют, что уже на этой неделе курс евро достигнет 85 рублей.
Эталонная марка нефти Brent торгуется на уровне 44 доллара за баррель (+0,21%), американская нефть марки WTI, наоборот, немного потеряла в цене — 41,56 доллара за бочку (-0,05%).
Ситуация в России
Во время экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в России выросло число компаний, работающих в убыток. В первой половине 2020 года с потерями работали 36% организаций. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в два раза. По данным Росстата, почти 20 000 компаний понесли общий убыток в 2,6 триллиона рублей.
Минтруд РФ обещает минимум до 2024 года индексировать пенсии неработающим пенсионерам. Индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции. В частности, с 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%, с 2022 года — на 5,9%, еще через год — на 5,6%, потом — на 5,5%. Вместе с тем, Минфин России готовит поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы. По задумке ведомства, нелегальные доходы россиян будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд РФ.
С 27 июля в России вступил закон, который предусматривает штрафы и лишение свободы за прохождение техосмотра автомобилей без аккредитации. Однако в общественном движении «Синие ведерки» заявили, что техосмотр легковых автомобилей — ненужная процедура. Ее сохранение в организации объясняют коррупционностью самой схемы.
Что происходит в мире
В мире продолжает
Прогнозы и мнения экспертов
На фоне подорожания евро финансисты советуют россиянам пока не обменивать накопления в европейскую валюту. Также эксперты уверяют, что скачок евро практически не отразится на ценах в России. Объясняют это тем, что мы импортируем товары чаще в долларах, чем в евро.
Пандемия коронавируса
В ночь на понедельник цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию и достигла 1 911 долларов. Экономисты