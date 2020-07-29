Три уральских главы вошли в десятку лучших мэров России

Специалисты высоко оценили мэров городов Большой Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главы Салехарда (ЯНАО), Ханты-Мансийска (ХМАО) и Тюмени (Тюменская область) вошли в первую десятку национального рейтинга мэров России. Об этом свидетельствуют данные исследования центра информационных коммуникаций «Рейтинг» за июнь—июль. Работу чиновников оценивали политологи, экономисты, члены политических партий и общественники.

Выше своих уральских коллег расположился глава Тюмени Руслан Кухарук, занявший третью строчку рейтинга. Следом за ним идет мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Главу Салехарда Алексея Титовского эксперты поставили на восьмую строчку. Кроме того, в десятке оказались мэр Казани Ильсур Метшин (2 место), глава Белгорода Юрий Галдун (5 место), губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (7 место) и другие. Возглавил топ еще один выходец из уральской политики — мэр Москвы Сергей Собянин, руководивший Тюменской областью до 2005 года.

Тюменского главу Кухарука эксперты выделили за работу с малым и средним бизнесом в период пандемии, а также за внедрение цифровизации. «Успех Тюмени, безусловно, во многом обеспечен тем, что наш город входит в парадигму цифрового развития. На „цифре“ здесь сосредоточено абсолютно каждое направление жизнедеятельности — транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение», — прокомментировал тюменский политолог Андрей Шуклин.

Мэра Ханты-Мансийска Ряшина специалисты похвалили за сохранение деловой активности в городе даже во время карантина по короанвирусу. «Несмотря на принятые ограничительные меры, строительство социальных объектов и многоквартирных жилых домов идёт по графику. В этом году в планах — ввести в строй 126 тыс. кв. метров жилья, а это для нашего стотысячного города весьма значительная цифра», — пояснил председатель Краеведческого совета Ханты-Мансийска Анатолий Корнеев.

Всего в рейтинге оказались 88 глав крупнейших городов России. Последнее место занял мэр Махачкалы Салман Дадаев. Руководители городов Большого Урала, за исключением трех названных выше, заняли места в середине таблицы. Например, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский занял 49 место, глава Челябинска Наталья Котова — 43 место. Мэр Перми Дмитрий Самойлов попал на 56 место, а в хвосте рейтинга, на 80 месте, оказался глава Кургана Андрей Потапов.

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