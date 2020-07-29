Александр Колесников спорит с мэрией, кто должен тратиться на придомовые зоны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга, директор управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников спорит с городской администрацией, кто должен потратить миллиард рублей на ремонт придомовых проездов — мэрия или УК. Через прокуратуру Колесников дошел до суда. По одним площадкам — в Верх-Исетском районе — его требования удовлетворили, по другим — в Железнодорожном районе — разбирательства продолжаются.

«Колесников обращался в прокуратуру по поводу замены асфальтового покрытия на ряде придомовых территорий [Железнодорожного района]. Ленинский суд Екатеринбурга частично (по одному проезду) иск удовлетворил. Впоследствии вопрос рассматривался в апелляционной инстанции, которая оставила решение суда в силе. Но в кассации (Седьмом кассационном суде Челябинска — прим. ред.) решение было отменено с возвращением дела на новое рассмотрение», — рассказала агентству представитель областной прокуратуры Марина Канатова.

Сам Колесников в разговоре с URA.RU заявил, что по Верх-Исетскому району его требования к администрации были удовлетворены в полном объеме. «Есть территории, которые считаются неразмежеванными. И обязанность муниципалитета — их ремонтировать и содержать в достойном состоянии», — сказал депутат.

«Управляющие компании пытаются доказать, что придомовые проезды — это дороги, а дороги по правилам благоустройства должен обслуживать муниципалитет. Позиция муниципалитета: это подъезды к дому, а не дороги. И они входят в состав внутридомового хозяйства. То есть это, по сути, собственность жильцов. Но управляющие компании не хотят утруждать себя и собирать с них деньги, а просто пытаются переложить ответственность на город», — объяснил позицию мэрии источник агентства в «сером доме».

Суды не имеют однозначной позиции, кто должен ремонтировать придомовые проезды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Другой собеседник агентства в городской администрации сообщил, что мэр Александр Высокинский выдвинул бизнесу ультиматум: если управляющие компании не будут ремонтировать придомовые территории, власти включат соответствующую строку в тариф и будут благоустраивать участки за счет УК. Сам Колесников в разговоре с агентством категорически опроверг эту информацию. Согласно подсчетам городских властей, если придомовые проезды будут ремонтироваться муниципалитетом, на эти цели потребуется выделение 1,2 миллиарда рублей ежегодно.

В результате, по информации URA.RU, стороны пришли к компромиссному варианту: мэрия возьмет на себя часть обязательств по обустройству придомовых проездов, но в 2021 году, когда должны пройти выборы в Госдуму и Заксобрание. В кулуарах это сравнивают с предвыборной программой экс-губернатора Александра Мишарина «1000 дворов», которая не дала ожидаемого электорального результата.