Свердловчане по две недели ждут результат теста на коронавирус

После сдачи теста нужно еще дождаться его результатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Нижнего Тагила, которые лечатся от коронавируса, по две недели ждут результатов своих тестов. В итоге они по месяцу не могут выйти с больничного. О проблеме они сообщают в соцсетях.

«Мы находимся в санатории „Руш“ на лечении от коронавирусной инфекции. Большинство пациентов лечатся здесь уже практически три недели: сдают анализ и ждут результат по шесть-семь дней. Если результат приходит положительный, то они снова сдают анализ и опять ждут результат практически неделю. И так до тех пор, пока не придет отрицательный результат. Возникает вопрос, эффективно ли лечение, которое назначает нам врач и почему так долго готовится результат? Это полное издевательство над людьми!» — написала подписчица группы «Инцидент Нижний Тагил» соцсети «ВКонтаке» по имени Ольга.

«Очень понимаю этих людей, тоже жду свой результат, сегодня пошел 13-й день. Люди не могут выйти с больничных по месяцу и больше», — поддержала ее Валентина Петрова. Еще одна подписчица группы Екатерина Пелевина сообщила, что ждет результата анализа уже 11 дней.

В региональный штаб по борьбе с коронавирусом был направлен запрос, с чем связаны задержки при тестировании и какие меры предпринимаются для исправления ситуации. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что Росздравнадзор в результате проверки выявил ряд недостатков в работе системы здравоохранения Свердловской области. В частности, не соблюдались сроки проведения тестов на коронавирус, охват пациентов с простудными заболеваниями, которых направляли на тестирование, был низким. При этом нередко результаты тестов оказывались ошибочными. По результатам проверки было выдано предписание о принятии мер по устранению нарушений. Информация о нарушениях была направлена в Генеральную прокуратуру и Минздрав РФ.