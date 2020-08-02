Учителя ХМАО раскритиковали требования к школам во время эпидемии

По мнению педагогов, рекомендации санитарных врачей будет трудно исполнить Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Педагоги ХМАО считают полумерами рекомендации Роспотребнадзора к организации образовательного процесса в новом учебном году. По мнению учителей, разделение потоков детей не сыграет существенной роли в развитии эпидемии, учитывая, что перемещения детей внутри школы будет очень сложно контролировать. Таким мнением с URA.RU поделился директор одной из крупнейших школ Нижневартовска.

«Мы [педагоги] знаем, что такое обучение детей в отдельных классах: учителя ходят по кабинетам, а не наоборот. Но проблема в том, во время других эпидемий это все происходит не так долго, как говорится сейчас — минимум половину учебного года. Дети все равно будут общаться по дороге в школу, все равно будут встречаться при входе в школу и если уж кто-то заболеет, то все равно будет заражать. У нас не такие большие кабинеты в классах, а некоторые классы и вовсе переполнены, чтобы обеспечить внутри кабинета социальную дистанцию», — рассказывает педагог.

Суть новых требований Роспотребнадзора заключается в том, что учиться дети будут в отдельных кабинетах, выходя из них только для посещения столовых, а заходить в школу дети будут через разные входы, чтобы избежать столпотворения. По словам директора департамента образования ХМАО Алексея Дренина, подобные ограничения создают ряд сложностей, но это лучше, чем дистанционное образование.

«Во-первых, обучение детей в отдельных классах применяется и во время других эпидемий, поэтому система для нас понятная. Но учитывая, что это будет распространяться на всю школу, сейчас педагоги занимаются созданием новых расписаний занятий. Уже понятно, что будет увеличено количество детей, которые будут заниматься во вторую смену, изучается вопрос с разделением входящих потоков детей — будут открыты дополнительные входы в школы, насколько это позволят антитеррористические требования», — добавил Дренин.

В требованиях Роспотребнадзора прописано, что посещение столовой не запрещено, но ученики разных классов должны будут заходить туда раздельно. При этом требования социальной дистанции не будет распространяться на учеников одного класса. В ведомстве отметили, что при улучшении ситуации с коронавирусом рекомендации могут смягчить.

Ранее URA.RU писало, что в Роспотребнадзоре разработали новые требования к образовательному процессу в условиях затянувшейся пандемии коронавируса. Они будут действовать до конца учебного года.