Губернатор Евгений Куйвашев предложил с 2021 года повысить плату за услуги ЖКХ на 5% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Настоятельница Среднеуральского монастыря обвинила отца Сергия в расколе — губернатор продлил карантин и предложил повысить платежи за услуги ЖКХ — в областном минздраве появится новый замминистра — в области ликвидируют несколько судов. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:

Бывшая сподвижница Сергия опубликовала открытое письмо

Настоятельница Среднеуральского монастыря игумения Варвара, покинувшая обитель, которую захватил схимонах Сергий, написала письмо, которое было размещено на официальном сайте Свердловской епархии. Она обвиняет Сергия в расколе.

Губернатор продлил карантин, посетит историческое мероприятие и предложил повысить коммунальные платежи

У главы облминздрава появится новый заместитель, в ЗАТО Новоуральск появился новый начальник полиции

Новый глава минздрава области Андрей Карлов завтра назначит своим заместителем Сергея Туркова, который сейчас занимает пост заместителя главного врача по хирургии в Свердловской областной клинической больнице.

В закрытый город Новоуральск на должность начальника ОВД назначен майор полиции Максим Метелица, который ранее занимал пост заместителем руководителя ОВД Серова.

Несколько судов в области будут ликвидированы

Райсуды Заречного, Байкаловского, Тугулымского, Новолялинского городских округов будут ликвидированы. Как сообщили URA.RU в Свердловском облсуде, эти судебные участки испытывают малую нагрузку и их функции передадут другим судам.

Художник Покрас Лампас раскрыл значение своего граффити-креста

В скандальной работе Покраса Лампаса «Супрематический крест» в Екатеринбурге зашифровано фраза, которую так никто и не смог расшифровать. Художник раскрыл тайну, что зашифровано в этой работе.