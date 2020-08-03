03 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 4 августа. Губернатор предложил повысить тарифы ЖКХ, карантинные меры в области продлены

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Брифинг Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор Евгений Куйвашев предложил с 2021 года повысить плату за услуги ЖКХ на 5% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Настоятельница Среднеуральского монастыря обвинила отца Сергия в расколе — губернатор продлил карантин и предложил повысить платежи за услуги ЖКХ — в областном минздраве появится новый замминистра — в области ликвидируют несколько судов. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:

Бывшая сподвижница Сергия опубликовала открытое письмо

Губернатор продлил карантин, посетит историческое мероприятие и предложил повысить коммунальные платежи

У главы облминздрава появится новый заместитель, в ЗАТО Новоуральск появился новый начальник полиции

Несколько судов в области будут ликвидированы

  • Райсуды Заречного, Байкаловского, Тугулымского, Новолялинского городских округов будут ликвидированы. Как сообщили URA.RU в Свердловском облсуде, эти судебные участки испытывают малую нагрузку и их функции передадут другим судам.

Художник Покрас Лампас раскрыл значение своего граффити-креста

  • В скандальной работе Покраса Лампаса «Супрематический крест» в Екатеринбурге зашифровано фраза, которую так никто и не смог расшифровать. Художник раскрыл тайну, что зашифровано в этой работе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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