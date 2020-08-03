Настоятельница Среднеуральского монастыря обвинила отца Сергия в расколе — губернатор продлил карантин и предложил повысить платежи за услуги ЖКХ — в областном минздраве появится новый замминистра — в области ликвидируют несколько судов. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:
Бывшая сподвижница Сергия опубликовала открытое письмо
- Настоятельница Среднеуральского монастыря игумения Варвара, покинувшая обитель, которую захватил схимонах Сергий, написала письмо, которое было размещено на официальном сайте Свердловской епархии. Она обвиняет Сергия в расколе.
Губернатор продлил карантин, посетит историческое мероприятие и предложил повысить коммунальные платежи
- Карантинные меры в области продлены до 10 августа. Об этом сообщается в указе губернатора Евгения Куйвашева.
- Губернатор 8 августа примет участие в первом массовом мероприятии с начала пандемии коронавируса — Ирбитскую ярмарку, которая проводится с 1643 году.
- Плата за услуги ЖКХ для жителей области с лета 2021 года может вырасти на 5,24%. Такое предложение главы региона Евгения Куйвашева опубликовано на официальном портале правовой информации.
У главы облминздрава появится новый заместитель, в ЗАТО Новоуральск появился новый начальник полиции
- Новый глава минздрава области Андрей Карлов завтра назначит своим заместителем Сергея Туркова, который сейчас занимает пост заместителя главного врача по хирургии в Свердловской областной клинической больнице.
- В закрытый город Новоуральск на должность начальника ОВД назначен майор полиции Максим Метелица, который ранее занимал пост заместителем руководителя ОВД Серова.
Несколько судов в области будут ликвидированы
- Райсуды Заречного, Байкаловского, Тугулымского, Новолялинского городских округов будут ликвидированы. Как сообщили URA.RU в Свердловском облсуде, эти судебные участки испытывают малую нагрузку и их функции передадут другим судам.
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