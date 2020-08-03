Немецкий концерн Rheinmetall Defence, представил новое танковое оружие для использования в британском Challenger 2. Агентство Defence Express, ссылаясь на разработчиков, назвало его «убийцей» российского танка Т-14 «Армата». Видео опубликовано в Twitter.
«Новая 130-миллиметровая гладкоствольная пушка NG-130 отличается существенной боевой эффективностью в том числе за счет использования современного аппарата заряжания», — говорится в описании к видео.
В немецком издании подчеркнули, что оружие способно уничтожить российские танки Т-14 «Армата» и тяжелые боевые машины пехоты Т-15 «Армата», а также Т-72 и ??Т-90. Разработка танковой пушки стартовала в 2015 году, а уже в 2016 году оружие было представлено на выставке Eurosatory 2016. Как ожидается, пушку в ходе модернизации могут получить также танки Leopard-2 и Main Ground Combat System, передает «Лента.ру».
#Rheinmetall’s #130mm smoothbore technology for MBTs embodies a significant lethality leap in times of increasing threats. Combined with a state-of-the-art auto-loader, this system is the latest evolvement in Rheinmetall’s #MBT Advanced Technologies competence. #army #defence pic.twitter.com/kwWfcMORRC— Rheinmetall Group (@RheinmetallAG) July 31, 2020
Ранее сообщалось, что уральский танк «Армата» стал беспилотником. Его испытали в режиме «без экипажа». Отмечается, что машина оснащена сложной электронной системой. Т-14 «Армата» — единственная в мире боевая машина третьего послевоенного поколения. Ее производят в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе».
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