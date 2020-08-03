03 августа 2020

В Европе показали «убийцу» российской Арматы. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
RAE-2015. Второй день. Нижний Тагил, танк, армата
Новое оружие способно уничтожить российские танки Т-14 «Армата» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Немецкий концерн Rheinmetall Defence, представил новое танковое оружие для использования в британском Challenger 2. Агентство Defence Express, ссылаясь на разработчиков, назвало его «убийцей» российского танка Т-14 «Армата». Видео опубликовано в Twitter.

«Новая 130-миллиметровая гладкоствольная пушка NG-130 отличается существенной боевой эффективностью в том числе за счет использования современного аппарата заряжания», — говорится в описании к видео.

В немецком издании подчеркнули, что оружие способно уничтожить российские танки Т-14 «Армата» и тяжелые боевые машины пехоты Т-15 «Армата», а также Т-72 и ??Т-90. Разработка танковой пушки стартовала в 2015 году, а уже в 2016 году оружие было представлено на выставке Eurosatory 2016. Как ожидается, пушку в ходе модернизации могут получить также танки Leopard-2 и Main Ground Combat System, передает «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что уральский танк «Армата» стал беспилотником. Его испытали в режиме «без экипажа». Отмечается, что машина оснащена сложной электронной системой. Т-14 «Армата» — единственная в мире боевая машина третьего послевоенного поколения. Ее производят в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Экономика Политика Общество Технологии Война

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...