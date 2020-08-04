На должность начальника Главного управления молодежной политики Челябинской области (ГУМП) претендует 16 человек. Об этом 5 августа в своем Instagram написала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Как сообщила Гехт URA.RU, итоги будут подведены к концу будущей недели. Окончательное кадровое решение примет губернатор Алексей Текслер.
«Претендентов осталось 16, 5 девушек и 11 юношей. Каждый день буду представлять по 4 кандидата по алфавиту», — написала Гехт в своем аккаунте. Первые четыре места в списке по алфавиту занимают молодежный куратор регионального отделения «Справедливой России» Сергей Бороздин, заместитель председателя профкома ЮУрГУ Геннадий Буданов, председатель регионального отделения партии «Патриоты России» Григорий Ваулин и начальник отдела молодежных проектов минобразования области Игорь Ворожцов.
«Победителей конкурса мы назовем в конце следующей недели, — сообщила URA.RU Гехт. — Решать, кому из них возглавить ГУМП, будет губернатор». Конкурс на заместителей начальника управления проводится отдельно.
Ранее в области существовало такое управление, в 2016 году ГУМП ликвидировали, а его полномочия передали минобразования региона. Текслер принял решение возродить структуру. Принять участие в конкурсе предлагали руководителю областного штаба стройотрядов Юрию Болдыреву, но он отказался переходить на госслужбу.
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