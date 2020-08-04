04 августа 2020
03 августа 2020

Губернатор Текслер выберет молодежного лидера из 16 человек. Известны первые кандидаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер сдал пробный ЕГЭ по истории. Челябинск, гехт ирина
Ирина Гехт назвала имена первых четырех кандидатов на должность начальника ГУМП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

На должность начальника Главного управления молодежной политики Челябинской области (ГУМП) претендует 16 человек. Об этом 5 августа в своем Instagram написала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Как сообщила Гехт URA.RU, итоги будут подведены к концу будущей недели. Окончательное кадровое решение примет губернатор Алексей Текслер.

«Претендентов осталось 16, 5 девушек и 11 юношей. Каждый день буду представлять по 4 кандидата по алфавиту», — написала Гехт в своем аккаунте. Первые четыре места в списке по алфавиту занимают молодежный куратор регионального отделения «Справедливой России» Сергей Бороздин, заместитель председателя профкома ЮУрГУ Геннадий Буданов, председатель регионального отделения партии «Патриоты России» Григорий Ваулин и начальник отдела молодежных проектов минобразования области Игорь Ворожцов.

«Победителей конкурса мы назовем в конце следующей недели, — сообщила URA.RU Гехт. — Решать, кому из них возглавить ГУМП, будет губернатор». Конкурс на заместителей начальника управления проводится отдельно.

Ранее в области существовало такое управление, в 2016 году ГУМП ликвидировали, а его полномочия передали минобразования региона. Текслер принял решение возродить структуру. Принять участие в конкурсе предлагали руководителю областного штаба стройотрядов Юрию Болдыреву, но он отказался переходить на госслужбу.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...